Ранее возникала информация, что "Ростов", в составе которого было зафиксировано шесть случае заражения коронавирусом, намерен перенести матч 23-го тура РПЛ на более позднюю дату.
- Матч "Сочи" против "Ростова"? Есть возможность перенести игру на 19 июля, но только при желании обоих клубов. Получается, один клуб соблюдает полностью регламент, другой - отпускает футболистов к родственниками, проводит контрольные игры.
Заставить "Сочи" играть 19 июля мы считаем неправильным. Мы готовы обсуждать вопрос переноса, но только при согласии обоих клубов, - заявил Алаев на пресс-конференции РПЛ перед возобновлением сезона.
В "Сочи" отметили, что не видят возможности переноса игры на другие даты ввиду плотности актуального календаря.
Алаев: заставить "Сочи" играть в июле считаем неправильным. Готовы обсуждать перенос, но при согласии обоих клубов
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев прокомментировал возможный перенос матча между "Ростовом" и "Сочи".
Фото: РФС
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