- Разумеется, я хочу играть в Европе, но сейчас я абсолютно счастлив в "Спартаке". Я все еще не насмотрелся на Москву… "Спартак" — фантастический клуб, и я все еще узнаю о нем много нового. Думаю, сейчас я скорее буду играть в Европе со "Спартаком", нежели с каким-то другим клубом. Ну а потом будем смотреть, - приводит слова игрока Sport24.
Джордан перешёл в стан красно-белых прошлым летом из шведского "Норрчёпинга". На его счету в текущем сезоне 21 матч за "Спартак", 8 забитых мячей и 2 ассиста.
Москвичи на данный момент занимают 8-е место в чемпионате, ближайший матч "Спартак" проведёт 20 июня в 16:30 на выезде с тульским "Арсеналом".
Ларссон: то, через что прошли чернокожие люди - ужасно. Надеюсь, мы продолжим уделять этой проблеме внимание
Ларссон: "Спартак" - фантастический клуб
Шведский форвард "Спартака" Джордан Ларссон поделился впечатлениями от пребывания в московской команде.
Фото: ФК "Спартак"
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