Ротенберг - о Рами: он скрыл травму, он обманщик. Пусть идёт куда хочет

Президент "Сочи" Борис Ротенберг прокомментировал ситуацию с защитником команды Адилем Рами, который не сыграл ни одного матча из-за травмы.

Фото: ФК "Сочи"