Ротенберг - о Рами: он скрыл травму, он обманщик. Пусть идёт куда хочет

Президент "Сочи" Борис Ротенберг прокомментировал ситуацию с защитником команды Адилем Рами, который не сыграл ни одного матча из-за травмы.
Фото: ФК "Сочи"
- На самом деле, он скрыл травму. Когда разговаривали в Турции, он сказал, что может сразу выходить и играть. Но оказалось, что это не так. Обманул, он обманщик, ну, бывает и так.

CAS в Лозанне? Даже не знаю. Да пусть он идёт куда хочет, - цитирует Ротенберга РИА Новости.

34-летний Адиль Рами присоединился к сочинской команде в феврале этого года. Из-за травмы игрок ни разу не вышел на поле в официальных матчах. Сообщалось, что "Сочи" разорвал контракт с футболистом из-за того, что он скрыл серьезность своего повреждения.

Защитник становился чемпионом и обладателем кубка Франции в составе "Лилля", выигрывал Лигу Европы с "Севильей". В 2018 году стал чемпионом мира в составе сборной Франции, однако не провел ни одного матча. После этого Рами объявил, что заканчивает карьеру в сборной.


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Теги: Ротенберг Рами Сочи
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