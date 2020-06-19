Кокорин выступает за "Сочи" на правах аренды. Его контракт с "Зенитом" истекает по окончании сезона.
"Пока нет определенности с будущим Кокорина в "Сочи". Посмотрим. Семь игр еще впереди, а там посмотрим, что будет. После чемпионата будем разговаривать, конечно. Он принадлежит "Зениту", а там дальше будет видно", - цитирует Ротенберга "Р-Спорт".
Ранее Кокорин сообщил, что хотел бы продолжить карьеру в Европе.
В нынешнем сезоне Кокорин сыграл за "Сочи" 5 матчей, забил 6 голов и сделал 1 ассист.
"Сочи" с 27 очками занимает 9-е место в турнирной таблице.
Ротенберг: Кокорин принадлежит "Зениту", а там дальше будет видно
Владелец "Сочи" Борис Ротенберг рассказал о будущем форварда Александра Кокорина.
Фото: РПЛ
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