Бывший игрок "Спартака" Калиниченко пристыдил "Сочи" за скандальную победу над "Ростовом"

Напомним, встреча завершилась со счетом 10:1. За "Ростов" играли воспитанниками, так как основной состав находится на карантине после 6 выявленных случаев заражения коронавирусом.
Вот вроде и сам Ростов виноват,не соблюли там и все дела,но Сочи,неужели вы сами не могли догадаться отнестись с бОльшим уважением к этим пацанам?Самим-то не стыдно было?А вратарь у Ростова огнище! ? ? ?— Maksym Kalinichenko (@kalynych25) June 19, 2020
В комментариях к мнению Калиниченко присоединились тренер "Зенита-2" Владислав Радимов и бывший президент "Локомотива" Илья Геркус.