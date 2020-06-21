Об этом сообщил спортивный директор "волков" Павел Худяков.
Встреча в рамках 23-го тура чемпионата России состоится сегодня в 15:00 мск.
Ранее сообщалось, что у одного из игроков уфимского клуба выявлен коронавирус. Позже в "Уфе" это опровергли.
"Мы не думаем о вирусе, думаем о футболе. Я о слухах не думаю, только об игре", - цитирует Худякова "Чемпионат".
В "Тамбове" сообщили, что матч с "Уфой" состоится в намеченные сроки
Матч между "Тамбовом" и "Уфой" не будет перенесен.
Фото: ФК "Тамбов"
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