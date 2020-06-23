Отметим, что в сегодняшнем интервью Кикнадзе назвал Селюк болтуном и очень странным человеком.
«Два часа орали друг на друга». Кикнадзе – о грехах Семина, печатных машинках Лосюка и том, чего не простит фанатам
- Кикнадзе больше не надо давать интервью. В них он выглядит клоуном. Просто смешно. Пусть лучше молчит — глядишь, сойдет за умного.
Смешно читать, как Кикнадзе пытается заступиться за Лосюка. Семин назвал его продавцом обоев, а Кикнадзе придирается и отвечает, что Лосюк отвечал не за обои, а за пишущие машинки. Не имеет значения, что он продавал: обои, пишущие машинки или туалетную бумагу. Суть в другом: Лосюк — нефутбольный человек/
Кикнадзе назвал меня болтуном? Слушайте, да как вообще можно всерьез воспринимать его слова обо мне, если, судя по этому интервью, он даже не знает, что Яя Туре — это мой игрок.
Интервью Кикнадзе же оказалось как всегда постным и безалаберным. Бессмысленный набор слов, которые ничего не выражают, - приводит слова Селюка Sport24.
Селюк: Кикнадзе больше не надо давать интервью. В них он выглядит клоуном
Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал высказывания генерального директора "Локомотива" Василия Кикнадзе.
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