Информацию приводит СЭ со ссылкой на данные InStat. Лучший показатель у матча между ЦСКА и "Зенитом" - мяч находился в игре 56 минут и 43 секунды. Игра закончилась со счетом 4:0 в пользу сине-бело-голубых.
Худшие данные у игры "Сочи" и "Ростова". Там чистое игровое время составило 44 минуты и 34 секунды. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 11:1.
45 минут и 6 секунд играли в футбол тульский "Арсенал" и "Спартак". Красно-белые обыграли туляков 3:2.
Опубликованы данные чистого времени игры в футбол в матчах 23-го тура РПЛ
Стало известно чистое игровое время матчей 23-го тура чемпионата России.
Фото: ЦСКА
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