Соловьев перешел в "Зенит" из московского "Динамо" в 2013 году.
- Когда я объявил, что ухожу из "Динамо" в "Зенит", Кокорин отговаривал и говорил, что в "Зенит" не пойдет.
Я сначала выходил на поле. Потом клуб купил Шатова. Просил отдать меня в аренду, но не отпустили. Конечно, и я виноват, что не смог проявить себя, - цитирует Соловьева Чемпионат.
В итоге за сине-бело-голубых Иван Соловьев провел лишь один матч, выйдя на замену на 73 минуте.
Полузащитник выступал за московское "Динамо", "Зенит", "Амкар", финский "Лахти", "Сочи". Сейчас 27-летний Иван Соловьев играет за узбекистанский клуб "Навбахор".
Экс-игрок "Динамо" Соловьев: Кокорин отговаривал меня переходить и говорил, что в "Зенит" не пойдет
Экс-игрок "Зенита" Иван Соловьев поделился воспоминаниями о своей игре в петербургском клубе.
Фото: СЭ
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