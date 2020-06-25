"Психологически преодолеть неуверенность, которая у нас присутствует сейчас. Надо понять, что против нас играют такие же футболисты, выйти и максимально отработать, сделать все от нас зависящее, чтобы забрать очки", - цитирует Комбарова "Р-Спорт".
Встреча между "Зенитом" и "Крыльями Советов" состоится 26 июня в Санкт-Петербурге.
Самарский клуб находится на последнем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав в 23 турах 22 очка.
Комбаров в текущем сезоне провел 17 матчей.
Комбаров: надо сделать все от нас зависящее, чтобы забрать очки у "Зенита"
Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров высказался о предстоящем матче 24-го тура чемпионата России с "Зенитом".
Фото: © РИА Новости
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