Арустамян сообщил, что "Оренбург" сел на карантин из-за эпидемии коронавируса

Известный телекомментатор и инсайдер Нобель Арустамян сообщил о новых случаях заражения коронавирусом в РПЛ. Положительные тесты зафиксированы в "Оренбурге".

Фото: ФК "Оренбург"