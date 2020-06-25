По сведениям источника, их сдали несколько игроков и сотрудников клуба, команда уже села на карантин.
На 27 июня был запланирован матч "Оренбурга" против "Краснодара". В предыдущем туре "быки" не сыграли против "Динамо" из-за того, что москвичи также были отправлены на карантин.
По той же причине не принял участия в 23-м туре основной состав "Ростова" - вместо него с "Сочи" (1:10) сыграли молодые футболисты академии.
Ожидается, что в ближайшее время регламент будет скорректирован и Роспотребнадзор при единичных положительных тестах разрешит не отправлять на карантин всю команду. При таком подходе был проведен матч между "Уфой" и "Тамбовом" (2:1).
Арустамян сообщил, что "Оренбург" сел на карантин из-за эпидемии коронавируса
Известный телекомментатор и инсайдер Нобель Арустамян сообщил о новых случаях заражения коронавирусом в РПЛ. Положительные тесты зафиксированы в "Оренбурге".
Фото: ФК "Оренбург"
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