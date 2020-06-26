- Пенальти, если пересмотреть повторы и не быть предвзятым, совершенно очевидные. Система VAR сработала, когда не засчитали два гола "Зенита", один из которых я десять раз пересматривал. Без VAR положение "вне игры" определить было невозможно.
В эпизоде с отмененным голом "Крыльев Советов" было нарушение правил, рука есть рука, она находилась в неестественном положении, - цитирует Медведева ТАСС.
Игра завершилась со счетом 2:1. Cчет в матче открыли гости усилиями Максима Глушенкова. Во втором тайме дважды забил Артем Дзюба - на 64-й и 70-й минутах. Оба гола форвард забил с пенальти.
На 81-й минуте игрок "Крыльев" Деян Радоньич сравнял счет, но арбитр Павел Кукуян после обращения к системе VAR отменил взятие ворот, увидев игру рукой.
"Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея 56 очков в активе. Отрыв от идущего вторым "Локомотива" составляет 12 очков. "Крылья Советов" с 22 баллами идут на последней 16-й строчке.
"Рука есть рука, она находилась в неестественном положении". Медведев - о пенальти в ворота "Крыльев"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал спорные эпизоды в игре с "Крыльями Советов".
Фото: ТАСС
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