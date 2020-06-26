- Достигнет ли Дзюба отметки в 20 голов? У нас еще 6 игр, надо забить 5 мячей. Думаю, даже без игры с молодежками он забьет свои 5, - цитирует Медведева ТАСС.
Артем Дзюба в текущем сезоне РПЛ забил 15 голов (6 с пенальти), а также отдал 10 голевых передач в 23-х матчах.
Вчера форвард вышел на 9-е место в списке лучших бомбардиров "Зенита". На счету Дзюбы 52 гола в чемпионате России, два - в Кубке страны, два - в Суперкубке и 15 мячей в еврокубках. Лидирует в списке бомбардиров Александр Кержаков, на счету которого 163 гола в 386 матчах.
Медведев: даже без игры с молодежками Дзюба забьет 20 голов в сезоне
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев считает, что нападающему команды Артему Дзюбе под силу забить 20 мячей в текущем розыгрыше РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
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