- Это стопроцентный фейк. Вагнер - нереально топовый игрок. Я уверен, что он бы сейчас в России выглядел бы очень прилично. Но если мы приобретаем иностранного форварда, то нацелены на другой возраст.
Вагнер в ближайший год - это суперусиление для любого клуба РПЛ, кроме "Зенита", наверное. Но мне кажется, что это уже история, когда игрок немного на сходе, - цитирует Яровинского Бизнес Online.
Ранее сообщалось, что бразильский форвард Вагнер Лав может в очередной раз вернуться в ЦСКА, за который он отыграл суммарно 9 лет. Бразилец разорвал контракт с "Коринтиансом", после чего стал свободным агентом. По сообщениям СМИ, переход должен был состоятся три недели назад, однако о трансфере так и не было объявлено.
Яровинский: Вагнер сейчас выглядел бы очень прилично. Это усиление для любого клуба РПЛ, кроме "Зенита"
Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский прокомментировал информацию, что клуб интересовался нападающим Вагнером Лавом.
Фото: AFP
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