- При всем уважении к Гончаренко считаю, что он неправ. Ни молодость, ни сдавшие нервы не могут служить здесь оправданиями. Даже если тренер находится в состоянии аффекта, он обязан держать себя в руках.
Все, что с ним происходит, видят игроки, с которыми ему дальше работать. Хотя по-человечески Виктора Михайловича понимаю - сам не раз бывал в таких передрягах. А потому уверен, сейчас он жалеет о случившемся, - цитирует Романцева СЭ.
Напомним, матч 23-го тура РПЛ между ЦСКА и "Зенитом" закончился разгромной победой сине-бело-голубых 4:0. Сообщалось, что Виктору Гончаренко стало плохо после матча, у специалиста были проблемы с артериальным давлением. Затем белорус уехал к себе на родину.
Вчера Гончаренко вернулся в Москву и выразил готовность доработать текущий сезон, руководители клуба вынесут свой вердикт чуть позже. Также отмечалось, что по прибытии в Россию из другой страны тренер будет вынужден пройти двухнедельный карантин.
В данный момент команду к матчам готовит старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников.
Романцев: Гончаренко неправ. Ни молодость, ни сдавшие нервы не служат оправданиями
Экс-наставник "Спартака" Олег Романцев выразил мнение о ситуации с главным тренером Виктором Гончаренко в ЦСКА.
Фото: ТАСС
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