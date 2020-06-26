Чаловым интересуются "Хоффенхайм", "Байер" и "Вольфсбург"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов на прицеле у трех клубов немецкой Бундеслиги.

Фото: РИА Новости

Об этом сообщает Fussball Transfers. Армейцы готовы отпустить россиянина за 10 млн евро плюс бонусы. Как отмечается, такая стоимость связана с пандемией коронавируса и низкой результативностью форварда в текущем сезоне.



Ранее сообщалось, что "Кристал Пэлас" готов приобрести Чалова. Английский клуб следил за форвардом в этом году, однако его игра не впечатлила представителей южного Лондона.



В текущем сезоне РПЛ Федор Чалов провел 23 матча, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.