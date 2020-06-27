- Со стороны "Динамо" не было неожиданных ходов. Было всё, что мы обговаривали до матча и к чему готовились. Мы могли забивать и побеждать. В плане физики сложностей тоже нет. Все готовы, - цитирует Марадишвили официальный сайт ЦСКА.
ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 24 турах 37 очков. "Динамо" с 31 баллом в активе занимает 7-ю строчку.
В следующем туре армейцы на своем поле примут "Спартак". Встреча состоится 30 июня и начнется в 20:30 по мск.
Марадишвили: мы могли забивать и побеждать. Со стороны "Динамо" не было неожиданных ходов
Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили выразил эмоции после нулевой ничьей с "Динамо" в рамках 24-го тура РПЛ.
Фото: РИА Новости
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