"Зенит" сегодня в рамках 25-го тура чемпионата России одержал победу над "Тамбовом" со счетом 2:1. Азмун отметился голом.
Ранее стало известно, что Азмун во второй раз нарушил рекомендации Роспотребнадзора и был оштрафован петербургским клубом и РФС.
"Азмун сделал выводы для себя, команда его поддержала, а тренер доверил место в составе. Азмун очень хорошо играл, забил блестящий гол в стиле Герда Мюллера — одним касанием переправил мяч в ворота с передачи Дзюбы. Эту страницу с нарушением рекомендаций закрыли и идем дальше", - цитирует Медведева "Р-Спорт".
Иранец в нынешнем сезоне забил 11 голов и сделал 6 ассистов в 24 матчах.
"Зенит" лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 25 турах 59 очков.
Гендиректор "Зенита": Азмун сделал выводы для себя, команда его поддержала
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался о форварде Сердаре Азмуне.
Фото: © ФК "Зенит"
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