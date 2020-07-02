Уткин отреагировал на призыв Черчесова принять участие в голосовании по поправкам в конституцию

Блогер и журналист Василий Уткин ответил на призыв главного тренера сборной России Станислава Черчесова принять участие в голосовании по поправкам в конституцию.

Фото: ТАСС

"Мне совершенно все равно кто за, кто против. Личное дело каждого. Сам в инстаграме могу выложить что угодно и это посмотрят больше, чем Черчесова. Но! Я думаю, что действия человека нужно оценивать по тем критериям, которые он сам же предлагает.



Черчесов – человек, который внимательнейшим образом относится к словам, – в своём спиче о голосовании за поправки сказал, что его очень занимает и кажется важной поправка о том, что дети являются приоритетным правом развития Российской Федерации и главной её ценностью.



Черчесов - профессиональный тренер. На прошлой неделе мы в программе рассказывали о судьбе персонажей сюжета Савина во Владивостоке, где детские тренеры живут на пожертвования людей. Там гигантские деньги были инвестированы в детскую школу. Но они куда-то делись, потом образовались долгие. Там образовались долги, и детским тренерам к новогодним праздникам заплатили по 123 рубля… Ну что сказать. Именно такое положение вещей в куче детских школ – все это знают, и Черчесов это знает. И Черчесов находит в себе силы, чтобы сказать о том, что нужно открывать еще больше детских школ. Станислав Саламович, посмотрите видео "КраСавы", поинтересуйтесь, как там дела во Владивостоке, да в любой другое детской школе", - сказал Уткин на своем Youtube-канале.