Команда, финишировавшая по итогам сезона седьмой и завоевавшая право сыграть в Лиге Европы, намерена усилить линию нападения 22-летним россиянином, сообщает портал немецкий портал Fussball Transfers.
Также сообщается, что на позицию вингера "Вольфсбург" рассматривает кандидатуру игрока "Ганновера" Линтона Майны, еще клуб заинтересован в приобретении центрального защитника.
Лучший бомбардир прошлого чемпионата России, Чалов лишь 6 мячей в 34 играх текущего сезона за ЦСКА. Ранее в СМИ появилась информация, что ЦСКА готов продать Федора за 10 миллионов евро.
"Вольфсбург" нацелился на приобретение Чалова
Нападающий ЦСКА Федор Чалов вошел в список трансферных целей "Вольфсбурга" на предстоящее трансферное окно.
Фото: ПФК ЦСКА
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