Игрока в своей команде хотят видеть "Спортинг" и "Эвертон". По данным "СЭ", сделка может состояться в летнее трансферное окно.
Вандерсон выступает за "Краснодар" с 2017 года, перейдя из "Ред Булла" за 8 млн евро.
В нынешнем сезоне 25-летний футболист забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 23 матчах.
"Спортинг" и "Эвертон" интересуются полузащитником "Краснодара" Вандерсоном
Полузащитник "Краснодара" Вандерсон попал в сферу интересов двух европейских клубов.
Фото: ФК "Краснодар"
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