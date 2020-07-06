Напомним, что "Зенит" победил "Краснодар" в матче 26-го тура РПЛ (4:2) и оформил чемпионство за четыре тура до окончания сезона.
"Очень интересный первый тайм. Самое главное — наш быстрый гол. Игра раскрылась. "Краснодар" был не согласен с этим результатом, начал прессинговать, много владел мячом.
Давление чувствовалось. Нужно было больше катать мяч, держать в своих ногах.
Чемпионская игра — всегда самое сладкое. И мы постараемся победить", - сказал Иванович в эфире "Матч Премьер".
Иванович: чемпионская игра — всегда самое сладкое
Капитан "Зенита" Бранислав Иванович прокомментировал чемпионство своей команды.
Фото: ФК "Зенит"
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