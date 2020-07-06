"Эта игра для нас как финал. Кто завтра выиграет — тот остается в Премьер-лиге. Это решающий матч, мы настраиваемся всей командой. Постараемся добиться победы", - приводит слова Худякова Sport24.
После 26 туров "Ахмат" занимает 14 место, в активе у команды Шалимова 27 очков, "Тамбов" на позицию выше - у него 28 баллов.
Матч пройдёт завтра, 7 июля.
Директор "Тамбова" - об игре с "Ахматом": эта игра для нас как финал. Кто выиграет — тот остается в РПЛ
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков поделился ожиданиями от матча с "Ахматом" в 27 туре РПЛ.
Фото: ФК "Тамбов"
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