Директор "Тамбова" - об игре с "Ахматом": эта игра для нас как финал. Кто выиграет — тот остается в РПЛ

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков поделился ожиданиями от матча с "Ахматом" в 27 туре РПЛ.

Фото: ФК "Тамбов"