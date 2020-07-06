Ранее сообщалось, что футболиста "Индепендьенте" летом хочет подписать "Локомотив". Сумма трансфера может составить 1,8 млн евро.
"Мы обменивались информацией по Гастону с несколькими клубами из России и других европейских стран, но ничего конкретного пока не было", - цитирует агента "Р-Спорт".
Гастон выступает за "Индепендьенте" с 2017 года. Также он играл за "Торино" и "Гранаду".
"Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 49 очков после 26 туров.
Агент Гастона Сильвы подтвердил интерес российских клубов к игроку
Агент уругвайского защитника Гастона Сильвы сообщил, что 26-летним игроком интересуются российские клубы.
Global Look Press
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