"Зенит" победил со счётом 4:2 и обеспечил себе чемпионский титул. Во время празднования форварды команды Артём Дзюба и Сердар Азмун имитировали половой акт.
Сообщалось, что Азмуна могут наказать за такую шутку на родине. В Иране действуют строгие законы, связанные с запретом гомосексуализма. И любые намёки могут быть жестоко наказаны.
"Это всего лишь шутка, друзья мои. Люди в Иране прекрасно понимают, что Азмун и Дзюба шутили. Они были счастливы чемпионству с "Зенитом", решили так в шутку отпраздновать. Иранцы обожают Сердара. Все адекватные люди в нашей стране понимают, что это была всего лишь шутка. Думаю, что Азмуну за неё ничего не будет", - цитирует Мазехари Metaratings.
Голкипер сборной Ирана отреагировал на инцидент с Дзюбой и Азмуном
Голкипер сборной Ирана Мохаммад Рашид Мазехари прокомментировал инцидент, который произошёл после матча "Краснодар" - "Зенит".
Фото: ТАСС
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