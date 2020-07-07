Как стало известно Metaratings, в шорт-листе клуба нападающий "Пармы" Роберто Инглезе и форвард армейцев Федор Чалов. За игрока ЦСКА немцы готовы отдать до 13 миллионов евро.
Представителей московской команды не устраивает такая сумма, с учетом того, что Федор ранее мог уйти в "Кристал Пэлас" за 25 млн. Форвард "Пармы" для "Вольфсбурга" обойдется в 18 миллионов.
В настоящий момент "Вольфсбургу" больше интересен Чалов, за которого можно заплатить меньше, чем за 28-летнего Инглезе, подверженного частым травмам.
В текущем сезоне Федор Чалов вышел на поле в 26 матчах РПЛ, забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.
"Вольфсбург" готов заплатить за Чалова 13 млн евро
"Вольфсбург" рассматривает двух кандидатов на замену уходящему из клуба нападающему Ваутеру Вергхосту.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!