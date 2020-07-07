Напомним, что после игры с командой Мусаева "Зенит" гарантировал себе чемпионство по итогам текущего сезона. В процессе празднования в раздевалке Артём Дзюба выполнял неприличные жесты в адрес Сердара Азмуна.
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"Поведение Азмуна и Дзюбы? Они дурачились. Это чемпионская раздевалка: в ней царит бесшабашная, отвязная атмосфера, парни все время подкалывают друг друга и делают миллион других провокаций.
Будем считать, что Дзюба намекал на то, что будет со "Спартаком" в кубковом матче. Золотая связка Дзюба — Азмун в этом сезоне забила на двоих, между прочим, 29 голов", - приводит ТАСС слова Медведева.
Артем Дзюба в нынешнем сезоне забил 16 голов и сделал 11 результативных передач. Сердар Азмун оформил 13 мячей и сделал 6 ассистов.
Медведев: неприличными жестами Дзюба намекал на то, что будет со "Спартаком" в Кубке
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал поведение нападающих команды Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна в раздевалке после матча с "Краснодаром" (4:2).
Фото: ФК "Зенит"
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