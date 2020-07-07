Предметный интерес к форварду проявляют "Ростов" и "Локомотив". Белорусы готовы отпустить Лисаковича, если поступит хорошее предложение. По данным Transfermarkt, игрок оценивается в 800 тысяч евро.
В текущем сезоне нападающий провел 16 матчей в чемпионате Белоруссии, забил 9 голов и отдал 2 голевые передачи.
Источник: Betting Insider
"Локомотив" и "Ростов" хотят подписать лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии
Нападающий солигорского "Шахтера" Виталий Лисакович может перейти в один из клубов российской Премьер-лиги.
Фото: by.tribuna.com
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