"В этом сезоне ситуация была непростая. И в этой непростой ситуации клуб, вся команда, самая большая в стране армия болельщиков показали свой боевой дух, и еще раз всем доказали, что мы сильнее всех. С победой. "Зенит" - чемпион!" - сказал Миллер на церемонии награждения.
"Зенит" досрочно стал чемпионом РПЛ, обыграв в 26-м туре чемпионата России "Краснодар" (4:2). Сегодня петербургский клуб на своем поле выиграл у "Сочи" (2:1). По окончании встречи "Зениту" вручили обновленный Кубок РПЛ.
"Зениту" в нынешнем сезоне РПЛ осталось провести три игры: против "Ахмата", "Оренбурга" и "Ростова".
Миллер: в этой непростой ситуации "Зенит" и самая большая в стране армия болельщиков доказали, что мы сильнее всех
Председатель Правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер поздравил команду и болельщиков с чемпионством.
Фото: © ФК "Зенит"
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