Ранее было объявлено об увольнении Цорна. В ближайшее время к работе с командой приступит Шамиль Газизов, который ранее был гендиректором "Уфы".
"Хороший ли вариант Газизов? Если сравнивать с Томасом, то у Цорна вообще не было опыта работы в клубе. Результаты показывают, что он не справился. Газизов же многого добился в "Уфе". Вывел её на новый уровень", - цитирует агента "Матч ТВ".
Агент Рассказова: Цорн не справился в "Спартаке"
Футбольный агент Валерюс Мижигуркис, клиентом которого является защитник "Спартака" Николай Рассказов, поделился мнением о работе бывшего гендиректора москвичей Томаса Цорна.
Фото: ТАСС
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!