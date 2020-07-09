Бельгийский клуб предлагал донской команде 5 миллионов евро с разбивкой на два гола. "Ростов" мог сразу получить 2 млн евро, еще 1,5 млн евро через год и столько же через два года. Ростовчане сразу ответили отказом. Об этом сообщает Sport24.
Шомуродов выступает за "Ростов" с 2017 года. В нынешнем сезоне форвард забил 11 голов и сделал 6 ассистов в 25 матчах чемпионата России. Контракт игрока с "Ростовом" действует до 2024 года.
Ранее сообщалось, что Шомуродовым интересуются клубы Бундеслиги.\
"Ростов" отверг предложение "Гента" в размере 5 млн евро за Шомуродова
"Ростов" отказался продавать нападающего Эльдора Шомуродова в "Гент".
Sportbox.ru
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