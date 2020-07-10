Слуцкий рассказал, чем работа в "Рубине" отличается от его периода в "Халле" и "Витессе"

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий поделился эмоциями от работы в Англии и Нидерландах и сравнил эти периоды с работой в Казани.

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