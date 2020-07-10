Слуцкий рассказал, чем работа в "Рубине" отличается от его периода в "Халле" и "Витессе"

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий поделился эмоциями от работы в Англии и Нидерландах и сравнил эти периоды с работой в Казани.
Фото: Gettyimages.ru
- В "Халл Сити" команды не было вообще, она не могла быть сыгранной. Команду покинули 25 человек в межсезонье. Таких экстремальных ситуаций у меня не было никогда в карьере и надеюсь, больше не будет.

"Витесс" - это, можно сказать, мост: много арендованных игроков и тех, кто уходит на повышение. От 10 до 15 человек меняется в межсезонье. Ситуация с "Рубином" в этом плане легче, - сказал Слуцкий в эфире Матч ТВ.

Леонид Слуцкий после периода работы в ЦСКА тренировал в Англии "Халл Сити", а затем возглавил нидерландский "Витесс". После серии из пяти поражений российский специалист покинул клуб, а затем оказался в "Рубине". Также он работал в "Олимпии", "Москве", "Крыльях Советов" и сборной России.

49-летний Леонид Слуцкий тренирует казанцев с декабря 2019 года. "Рубин" находится на 9-м месте таблицы РПЛ, имея в активе 33 очка.

Следующую игру команда проведет на выезде с ЦСКА 12 июля. Начало - в 18.30 по мск.


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Теги: Слуцкий Рубин Халл Сити Витесс
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