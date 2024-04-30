"Есть проблема — нет европейских соревнований. Тяжело и сборной, не хватает официальных соревнований. С другой стороны, в лиге есть много игроков из Латинской Америки, которые играют за свои сборные — как у нас, например, Бальбуэна или Чавес, которые поедут на Кубок Америки", - сказал Личка.
Напомним, в 2022 году ФИФА и УЕФА по политическим причинам временно отстранили российские клубы от участия в Лиге Чемпионов и Лиге Европы. Сборной России запретили играть на чемпионате Европы и чемпионате Мира. Российский футбольный союз договаривается о проведении товарищеских матчей с клубами, которые могут сыграть с национальной командой, в основном это клубы из ближнего зарубежья, Африки, а также Куба и Парагвай. В последней контрольной игре сборная Россия встречалась с Сербией и одержала победу со счетом 4:0.
Источник: "РБ Спорт"
Личка - об уровне РПЛ: есть проблема - нет европейских соревнований
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка оценил уровень чемпионата России при отсутствии российских клубов в еврокубковых турнирах.
Фото: ФК "Динамо"