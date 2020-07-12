- Когда ты выигрываешь первое золото, много разных разговоров на эту тему ходит. Поэтому мы понимали - прошлогоднее чемпионство надо подтверждать. В прошлом году мы забрали чемпионство по праву, а в этом году стали первыми намного увереннее. Надеюсь, дальше будем шаг за шагом добывать новые трофеи. Где еще это делать, если не в "Зените"?! - цитирует Оздоева Матч ТВ.
Петербургский клуб досрочно стал чемпионом России после победы над "Краснодаром" в 26-м туре РПЛ. Команда Сергея Семака второй раз подряд и шестой раз в истории страны выиграла чемпионский титул. Также петербуржцы выигрывали трофей в период СССР.
Также "Зенит" продолжает борьбу в Кубке России. Команда встретится со "Спартаком" 19 июля в полуфинале. Встреча состоится в Санкт-Петербурге.
На данный момент у петербуржцев 66 очков. Они опережают идущий следом "Локомотив" на 16 баллов, однако у москвичей матч в запасе. В чемпионате России сине-бело-голубым еще предстоит сыграть с "Оренбургом" и "Ростовом".
Оздоев: где еще добывать новые трофеи, если не в "Зените"?
Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев поделился эмоциями после оформления чемпионского титула в текущем сезоне РПЛ.
Фото: РИА Новости
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