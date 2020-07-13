"Не слушайте и не читайте эту чушь. У него есть своя команда. Давайте напишем, что Моуринью к нам приезжает. Тоже поверите? У нас есть хорошие тренеры, пока они справляются. Никаких переговоров ни с кем не ведем", - цитирует Аджоева Sport24.
Также сообщалось, что основным кандидатом на пост наставника "Арсенала" сейчас является Рашид Рахимов. Туляков после отставки Игоря Черевченко тренирует Сергей Подпалый.
"Арсенал" после 28 туров имеет в активе 34 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице.
"Давайте напишем, что Моуринью к нам приезжает". Аджоев опроверг слухи о переговорах с Гончаренко
Президент "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал информацию о том, что новым главным тренером команды может стать Виктор Гончаренко, работающий сейчас в ЦСКА.
Фото: © РИА Новости
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