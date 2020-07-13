Безбородов ответил на вопрос о том, что он "убирает" конкурентов "Зенита"

"Про меня говорят "Безбородов — питерский судья, "убирает" конкурентов "Зенита"? Мог бы сказать — без комментариев. Но я всё-таки отвечу. Никогда и ни при каких обстоятельствах никакой клуб не мог повлиять на мои решения. Будь то "Зенит", "Спартак", "Локомотив" и так далее.
Принадлежность арбитра к тому или иному городу вообще ничего не значит. На это никто не смотрит. На первом месте — футбол, работа", - цитирует Безбородова "Спорт-экспресс".
"Зенит" в нынешнем сезоне досрочно стал чемпионом России. В активе петербургской команды 66 очков после 28 туров.
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Судья матчей чемпионата России Владислав Безбородов заявил, что все команды судит одинаково беспристрастно.
Фото: РИА Новости
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