Безбородов ответил на вопрос о том, что он "убирает" конкурентов "Зенита"

Судья матчей чемпионата России Владислав Безбородов заявил, что все команды судит одинаково беспристрастно.
Фото: РИА Новости
"Про меня говорят "Безбородов — питерский судья, "убирает" конкурентов "Зенита"? Мог бы сказать — без комментариев. Но я всё-таки отвечу. Никогда и ни при каких обстоятельствах никакой клуб не мог повлиять на мои решения. Будь то "Зенит", "Спартак", "Локомотив" и так далее.

Принадлежность арбитра к тому или иному городу вообще ничего не значит. На это никто не смотрит. На первом месте — футбол, работа", - цитирует Безбородова "Спорт-экспресс".

"Зенит" в нынешнем сезоне досрочно стал чемпионом России. В активе петербургской команды 66 очков после 28 туров.

Судья Безбородов повторил рекорд по числу проведенных матчей в чемпионате


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Теги: Безбородов Зенит
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