- Мяч не вышел за пределы поля, арбитр не остановил игру. Не вижу тут проблем. Безбородов очень качественно провел игру и в этой ситуации не допустил никаких ошибок. Гол Фарфана засчитан абсолютно справедливо, - сказал Николаев в эфире Матч ТВ.
В первом тайме в своей штрафной правила нарушил защитник "железнодорожников" Мурило. Пенальти реализовал Даниил Фомин на 39-й минуте.
На 70-й минуте на поле вышел нападающий хозяев Джефферсон Фарфан, который пропустил из-за травмы более года. Уже спустя 10 минут перуанец забил гол и сравнял счет.
У "Локомотива" - 51 очко и вторая строчка таблицы. "Уфа" на 6-м месте (37 баллов).
Экс-судья Николаев: гол Фарфана засчитан абсолютно справедливо
Экс-арбитр Алексей Николаев прокомментировал эпизод, который предшествовал голу Джефферсона Фарфана в матче 28-го тура между "Локомотивом" и "Уфой".
Фото: кадр из трансляции телеканала "Матч Премьер"
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