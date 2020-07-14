Газизов: "Спартак" обязан бороться за Лигу чемпионов и чемпионство в России

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов ответил на вопрос, имеют ли игры с "Зенитом" особый статус.
Фото: ФК "Уфа"
Напомним, что ранее пост генерального директора "Спартака" занимал футбольный агент Томас Цорн.

- Наша задача - не бороться с "Зенитом" в отдельном матче, а быть конкурентными на дистанции. Я уверен, что в игре на Кубок команда выложится на все сто процентов: для нас это важнейший матч, и все в клубе это понимают. Но ещё важнее - избежать ситуаций, когда итог сезона зависит от одной-двух игр.

"Спартак" обязан бороться за Лигу чемпионов и чемпионство в России. У молодых игроков должна быть мотивация к росту. Они должны понимать, что в случае успешных выступлений у них появится возможность показать себя в Европе, - цитирует Газизова пресс-служба "Спартака".

"Зенит" досрочно стал чемпионом России после победы над "Краснодаром" в 26-м туре РПЛ. Команда Сергея Семака второй раз подряд и шестой раз в истории страны выиграла чемпионский титул. Также петербуржцы выигрывали трофей в период СССР.

Также "Зенит" продолжает борьбу в Кубке России. Команда встретится со "Спартаком" 19 июля в полуфинале. Встреча состоится в Санкт-Петербурге.

В чемпионате москвичам осталось провести два матча: с "Ахматом" и "Рубином". Встреча с грозненцами пройдет уже завтра. Начало в 18.00 по мск.


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Теги: Газизов Спартак Зенит
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