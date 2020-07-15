Зимой Егоров был овобождён от должности. РФС назначил новым главой организации Виктора Кашшаи.
"Таким же, как Кашшаи, был и Егоров. Помните, что он говорил, когда на него клубы давили? "У меня только один начальник – президент РФС". И ушёл не как планировалось – в перерыве чемпионата. А ещё до Нового года – потому что вопрос с чемпионством "Зенита" был уже ясен. Спасибо, до свидания", - цитирует Хусаинова "Чемпионат".
Егоров руководил департаментом с мая 2018 года. Уже в декабре 2019 года он покинул должность после того, как его активно критиковали представители клубов.
Хусаинов: Егоров ушёл ещё до Нового года, потому что вопрос с чемпионством "Зенита" был уже ясен
Бывший арбитр Сергей Хусаинов поделился мнением о бывшем главе департамента судейства РФС Александра Егорова.
Фото: Sportbox
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