Ранее стало известно, что в клубе заразились около 10 человек, включая шестерых футболистов. Из-за вспышки коронавируса "Оренбург" не смог провести несколько матчей в РПЛ.
"Состояние заболевших? Ещё остаются заражённые, но всё потихоньку улучшается. Все, кто был в больнице, выписаны. Самое главное, что люди остались живы. Но неизвестно, какие будут последствия. Люди прошли серьёзное испытание", - цитирует Столыпина Sport24.
Накануне после поражения от "Зенита" (1:4) "Оренбург" лишился шансов на сохранение прописки в РПЛ.
Член попечительского совета "Оренбурга": все, кто был в больнице с коронавирусом, выписаны
Член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин рассказал о ситуации с заражением коронавирусной инфекцией игроков клуба.
Фото: ФК "Оренбург"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!