Ранее сообщалось, что Кикнадзе и главный тренер Марко Николич будут отправлены в отставку, если клуб по итогам сезона не займут второе место в турнирной таблице.
"Это бред! Хочу всем напомнить афоризмы из Черномырдина: "У кого руки чешутся, чешите в другом месте", - сказал Мещеряков.
"Локомотив" на данный момент идет на 2-м месте, имея в активе 51 очко. Сегодня железнодорожники встретятся с ЦСКА. Встреча начнется в 20:30 мск.
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Мещеряков - о возможном уходе Кикнадзе: у кого руки чешутся, чешите в другом месте
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что генеральный директор клуба Василий Кикнадзе может покинуть "Локо".
Фото: ТАСС
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