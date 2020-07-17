"Если бы стадион вмещал 200 тысяч, они бы пришли. Потому что такой ажиотаж. Последние матчи этих команд добавили этой встрече остроты. Очевидно, что "Зенит" лучше, чем в прошлом году. У "Спартака" организационные неурядицы, но в последнем матче "Спартак" все-таки сумел перебороть самого себя. Нас ждет ярчайший матч. Конечно, по статистике фаворитом является "Зенит". Для "Спартак" это будет единственный шанс спасти репутацию", - сказал Орлов в эфире "Все на матч".
Матч между "Зенитом" и "Спартаком" состоится 19 июля в Петербурге. Начало запланировано на 18:30 мск.
Орлов - о матче "Зенит" - "Спартак": если бы стадион вмещал 200 тысяч, они бы пришли
Известный комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком".
Фото: ФК "Зенит"
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