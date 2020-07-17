Напомним, встреча завершилась со счетом 2:1. "Локомотива" оба гола забил с пенальти, отличился Алексей Миранчук. В составе ЦСКА забил Никола Влашич. Благодаря этой победе "Локомотив" гарантировал себе как минимум участие в квалификации Лиги чемпионов. Армейцы потеряли шансы занять второе место и напрямую выйти в ЛЧ.
"ЦСКА проиграл матч, в котором он был чуть-чуть лучше. "Локомотив" был повезучее. Осадок остался не от игры, а от результата. Проиграли команде, болельщики которой весь матч проклинали гендиректора цензурно и нецензурно, вспоминали Юрия Палыча. Такой команде проиграть вдвойне обидно. Спрашивается, нафиг им это (путевка в Лигу чемпионов) нужно, если такой срач внутри", - приводит слова Грушевского Sport24.
В активе железнодорожников 54 очка. ЦСКА в 29 турах набрал 47 баллов.
Грушевский - о "Локомотиве": нафиг им ЛЧ, если такой срач внутри
Шоумен и юморист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал поражение армейцев от "Локомотива" в матче 29-го тура чемпионата России.
Фото: GLP
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