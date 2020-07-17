Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным.
"Работа Турбина была плохой, момент на 30-й минуте он должен был увидеть сам. Игрок "Локомотива" играл в мяч, а Дивеев, не успевая за игроком, попал ему по ногам. Если бы Дивеев успел, мяч не ушёл бы на угловой. Иванов вмешался в момент и разобрался", - цитирует Федотова "Чемпионат".
"Локомотив" после 29 туров занимает 2-е место в турнирной таблице, имея в активе 54 очка. ЦСКА с 47 баллами идет 4-м.
Федотов назвал плохой работу арбитров в матче "Локомотив" - ЦСКА
Арбитр Игорь Федотов высказался о работе судей в матче 29-го тура чемпионата России "Локомотив" - ЦСКА (2:1).
Фото: Getty Images
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