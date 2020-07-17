"Нам с женой нравится в Москве, а мне нравится в "Динамо". Если клуб будет заинтересован в продолжении сотрудничества со мной, я с удовольствием останусь", - приводит слова Хильемарка vtbrussia.
Хильемарк в нынешнем сезоне принял участие в 13 матчах. За московский клуб он выступает на правах аренды. Ранее он выступал за "Дженоа".
"Динамо" занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 38 очков.
Хильемарк заявил, что готов будет продлить контракт с "Динамо"
Полузащитник "Динамо" Оскар Хильемарк готов остаться в клубе.
Фото: РПЛ
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