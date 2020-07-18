- Сейчас неудачи списываются на разные причины, моменты. В "Спартаке" сейчас нет игрока, который способен в одиночку решить исход встречи. Так что все эти разговоры про судейский заговор против красно-белых - в пользу бедных. "Спартак" даже в скорости сейчас уступает другим, - цитирует Кафельникова СЭ.
"Спартак" занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 36 очков. В нынешнем сезоне РПЛ москвичам осталось провести матч с "Рубином" в Казани. Также красно-белые сыграют против "Зенита" в полуфинале Кубка России. Матч пройдет в Санкт-Петербурге 19 июля. Начало - в 18.30 по мск.
Главный тренер москвичей Доменико Тедеско сможет руководить командой от бровки в завтрашней игре. Дисквалификация, полученная специалистом до конца сезона в рамках РПЛ, не распространяется на матчи Кубка России.
Кафельников: все эти разговоры про судейский заговор против "Спартака" - в пользу бедных
Теннисист и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников выразил отношение к разговорам о предвзятости судей не в пользу красно-белых.
Фото: Spartakworld
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