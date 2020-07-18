"Встречался в Москве с Коллиной. У нас была интересная беседа о судействе и VAR. Лучше, чем он никто не скажет. В ноябре 2014 года в Белфасте впервые пошли разговоры о VAR. За пять лет с нуля была создана система, которая введена уже в большом количестве стран. Это как маленький ребенок, которого пытаются научить ходить.
В России эта система стала работать с начала второго круга. У нас недостаточно времени, чтобы до конца адаптировать систему. Нет никаких сомнений, что будущее за VAR. Этот механизм нужен. Постараемся внести, чтобы можно было рассматривать еще и вторую желтую карточку", - сказал Хачатурянц в эфире "Матч Премьер".
В России VAR впервые использовали в полуфинале Кубка России сезона 2018/19 "Урал" - "Арсенал". В следующем сезоне система VAR начала использоваться в матчах РПЛ.
Председатель судейского комитета РФС рассказал, чем обусловлена неидеальная работа системы VAR
Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц объяснил ошибки VAR в матчах чемпионата России.
Фото: Sport24
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