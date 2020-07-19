Инициатором приглашения выступил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов. Однако сообщается, что у него нет четкого списка, кто должен возглавит команду, так как увольнение Дмитрия Парфенова не планировалось.
Наставник "Урала" подал в отставку после поражения от "Химок" в полуфинальном матче Кубка России. Подмосковная команда обыграла соперника со счетом 3:1.
В чемпионате России перед последним туром "Урал" занимает 11-е место, имея в активе 35 очков.
Источник: Metaratings
СМИ: Григорий Иванов хочет пригласить в "Урал" Семина
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин может возглавить "Урал".
Фото: fclm.ru
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!