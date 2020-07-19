- Трудно ли было наблюдать матчи с трибуны? Это очень трудно. Я хочу всегда работать на поле, - сказал Тедеско на русском языке.
Затем тренер продолжил на английском: "Мы не думаем о судействе. Мы думаем о своем выступлении, что мы сможем показать сегодня. Мы очень злы перед этим матчем. Мы заслуживаем этой стадии, мы одолели "Ростов" и ЦСКА, - сказал Тедеско в эфире Матч ТВ.
Старт игры намечен на 18.30 по мск.
Тедеско: очень трудно наблюдать за игрой с трибуны. Я хочу всегда работать на поле
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско дал интервью перед полуфинальным матчем Кубка России с "Зенитом".
Фото: ТАСС
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