Дядюн - о финале Кубка: попытаемся дать бой

Форвард "Химок" Владимир Дядюн поделился ожиданиями от финального матча за Кубок и прокомментировал информацию о возможном выходе команды в РПЛ.

Фото: ФК "Химки"