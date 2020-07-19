Напомним, что "Химки" в досрочно завершённом сезоне ФНЛ заняли второе место. Однако сообщалось, что руководство Московской области против выхода команды в РПЛ, также у команды есть проблемы с финансированием.
"Надеюсь, в итоге руководство решит этот вопрос и "Химки" сыграют в РПЛ в следующем сезоне. Этого заслужили и наши болельщики, и вся команда, и тренерский штаб с персоналом.
А пока готовимся к финалу и попытаемся там дать бой сопернику", - приводят слова Дядюна "Известия".
Напомним, что в полуфинале Кубка "Химки" обыграли "Урал" (3:1). В решающей встрече турнира команда Юрана сыграет с "Зенитом", победившим "Спартак" (2:1).
Дядюн - о финале Кубка: попытаемся дать бой
Форвард "Химок" Владимир Дядюн поделился ожиданиями от финального матча за Кубок и прокомментировал информацию о возможном выходе команды в РПЛ.
Фото: ФК "Химки"
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